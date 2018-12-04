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Российские военные доставили новогодние подарки сирийским сиротам

09:07
  • вторник
  • 04 декабря 2018

В основном, это одежда и игрушки, сладости

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон  доставили новогодние подарки воспитанницам одного из интернатов Алеппо. Теплая одежда, игрушки, сладости, школьные принадлежности  - всего 80 комплектов для девочек, которые во время войны потеряли всех близких.

В хиджабе и очках Дуа похожа на маленького, но строгого профессора или доктора.  Среди девочек в родном интернате она главный всезнайка и крупный эксперт. И неважно, кому требуется эффектно заплести косички. Подружке или корреспонденту. Родители Дуа погибли в восточном Алеппо. Как и почти у всех остальных девочек. Их в интернате 75.

Воспитатели заменили девочкам мам. Они их учат. И сами учатся. Сихам преподает английский. Сегодня тема урока  - множественные числа. Но чтобы ребенок тебе доверял, нужно быть еще и психологом.

Воспитанницам от трех до 17. Старшие помогают педагогам, опекают малышей. И в учебе, и в играх. А когда в гости приезжают российские военные, то самые маленькие первыми получают подарки

Эту кроху с розовыми бантиками зовут Нура. В переводе на русский - Света. Родителей, конечно, не помнит, да и что такое война, не знает. Дай Бог, говорит генерал, не узнает никогда. У Сергея Попова тоже внучки. Он сильно по ним скучает,.

У нескольких воспитанниц есть дедушки и бабушки. Они иногда забирают их на выходные к себе. Но каждый раз девочки просят как можно быстрее отвести их обратно к сестрам. И Джуме. С ней можно идти вприпрыжку по коридору, обнять, и рассказать о своем – девичьем. Джума – директор. За 30 лет работы научилась решать все проблемы. Сама. Не получается только одно - быть строгой.

Джума в воспитанницах души не чает. Никогда не наказывает за шалости. Несколько лет нарушает закон. Правда, власти на это закрывают глаза. Девочки должны покинуть интернат в 16 лет. Джума разрешает остаться до 25. Помогает поступить в вуз, устроиться на работу, и даже найти женихов и выйти замуж. Своих детей Бог не дал. Поэтому всю свою жизнь, она посвятила сиротам.

Тимур Абдуллаев, Дмитрий Филиппов, "ТВ Центр".

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