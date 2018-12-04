"Отношения с Россией для них ничего не стоят": эксперт о "гибридной войне" Запада

Почему Лондон пытается раздуть шпионский скандал там, где для этого нет даже видимого повода? Правильно ли действует Россия, избегая жёстких ответов на сомнительные обвинения? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Тимофей Бордачёв.

Новые британские обвинения в адрес России обсудили в программе "События. 25-й час". На вопросы ведущего ответил программный директор клуба "Валдай", специалист в области европейских международных отношений Тимофей Бордачёв.

"Это не двойные стандарты. Это полная расслабленность и отсутствие какой-либо ответственности за то, что ты делаешь. Британские власти прекрасно понимают, что в отношении российских журналистов, российских граждан они могут позволить себе все что угодно и им за это ничего не будет. Совершенно ясно, что релиз этого материала был подготовлен заранее, его приберегли, чтобы использовать в качестве подкрепляющей информации. Тереза Мэй исходит из того, что главное – увести внимание от "Брекзита". И в данной ситуации отношения с Россией – это разменная карта, которая ничего не стоит. И России следовало бы подходить к отношениям с Лондоном из тех позиций – что Британия для России ничего не стоит. То, что было названо "гибридной войной", уже давно практикуется странами Запада в отношении страна третьего мира. То, что они сейчас стали обвинять в этом Россию – это комплимент", - отметил Бордачёв.

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