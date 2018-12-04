Женщина рухнула в обморок во время речи Порошенко о церкви

Президент Украины был вынужден прервать эмоциональное выступление

Украинский лидер принял участие в шоу на канале ICTV. Петр Порошенко рассказывал, что Украина получила уникальный шанс обзавестись Церковью, где не "молятся за Путина".

"У нас сейчас самая мощная за все времена существования Украины мировая коалиция, которая нас поддерживает. Мы видели мгновенную реакцию всего мир", – эмоционально заявил Порошенко.

В этот момент уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова потеряла сознание. Президент на секунду растерялся, но все же прервал свою речь и подошел к женщине. Программа шла в прямом эфире и вырезать инцидент не получилось.

Когда Денисову вывели из студии, Порошенко попытался объяснить случившееся. "Смотрите, с какой нагрузкой сейчас работает уполномоченный по правам человека Людмила Денисова. Она работает по 20 часов в сутки, чтобы освободить украинских моряков", — заявил он.