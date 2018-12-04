США с двумя старыми ледоколами проиграли России в Арктике

Американцы лишились будущего главного морского пути между Азией и Европой

Россия уже давно обогнала Соединенные Штаты в гонке за Арктику, уверяют американские эксперты. Причина в том, что США недооценили важность этого района.

"Мы лишились будущего главного морского пути между Азией и Европой. Контроль над океаном мы уступим России и Китаю", — сказал депутат Джон Гараменди.

Как отметила журналистка телеканала NBC News Сабрина Шанкман, американский ледокольный флот - в ужасном состоянии. Сейчас воспользоваться можно только двумя полярными ледоколами. Это Polar Star, который был построен еще в 1976 году и уже давно превысил ожидаемый срок службы. В связи с этим он часто ломается. Также у США есть ледокол Healy. Он был построен в 2000 году и способен выполнять лишь научную функцию.

Эти корабли должны не только собирать научные данные, но и спасать застрявшие во льдах суда. Также в их задачи входит устранение последствий разливов нефти в самых удалённых частях Земли и защита интересов США за Полярным кругом, сообщает РИА Новости.

Новые ледоколы могут появиться в Арктике, как минимум, через пять лет. NBC отмечает, что на эти цели потребуются миллиарды долларов, тогда как американское правительство выделяет деньги только на строительство стены на границе с Мексикой. При этом, у России в этом регионе работает уже 40 таких кораблей.

Ранее администрация нынешнего президента США Дональда Трампа предлагала выделить 750 миллионов долларов на строительство нового ледокола. Однако эти деньги были отданы на строительство стены.

Как напомнил телеканал, США осознали важность Арктики во время Второй мировой войны. Тогда было построено семь ледоколов. Три из них работали у берегов СССР. Теперь же американские эксперты отмечают, что "противник" сам пытается вторгнуться в эксклюзивную экономическую зону США, вероятно, имея ввиду Россию. Зато США теперь, называя себя крупнейшей на планете морской державой, просто надеются, "что корабль, построенный в 1970-х, сможет продержаться на плаву".