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Российское пиво разбавят сахаром

08:35
  • вторник
  • 04 декабря 2018

Россиян предупредили о скором изменении вкуса пенного напитка, в него будут добавлять больше сахара

В России вкус и качество пива могут претерпеть серьезные изменения. Об этом пишут во вторник "Ведомости" со ссылкой на проект технического регламента безопасности алкогольной продукции, опубликованным на сайте Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Так, новые правила позволят производителям заменять зерном и сахаросодержащими продуктами до 50% солода вместо разрешенных сейчас 20%. При этом допустимая масса сахаросодержащих продуктов увеличивается с 2 до 5%.

Компании – производители пенного напитка одобрили новшества. По их словам, это позволит не столько экономить, сколько создавать более "гибкую и креативную" рецептуру. "Пивовары смогут расширить ассортимент и предложить более широкую палитру вкусов и видов пива", - отмечает издание.

В середине ноября законопроект о продаже алкоголя в интернете раскритиковали и заблокировали. В правительстве рассчитывали, что продажи спиртных напитков через Сеть стартуют уже с нового года, однако в государственно-правовом управлении президента посчитали, что эта инициатива противоречит российским законам.

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