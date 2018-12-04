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Выступление пьяного Порошенко опубликовали в Сети

09:05
  • вторник
  • 04 декабря 2018

​Президент Украины навеселе рассказал о достоинствах новой электрички, которая тут же сломалась

Во время церемонии запуска скоростного поезда Киев-Борисполь, украинский президент Петр Порошенко вновь "порадовал" своих граждан появлением на публике в не очень трезвом виде. Чиновники, которые стояли рядом с украинским лидером, в том числе, премьер-министр страны Владимир Гройсман, не смогли сдержать смех из-за происходящего, сообщает TVC.Ru.

"Посмотрел выступление Петра Порошенко на открытии электрички Киев-Борисполь. Сомнения в трезвости Петра Алексеевича появились сразу, но на 11 секунде, когда он начал говорить про Apple Pay и Wi-Fi стало очевидно - Петр Алексеевич перед выступлением принял на грудь", - пишут пользователи Facebook.

Между тем, бывший спикер СБУ Станислав Речинский на своей странице в Facebook напомнил, что Порошенко не в первый раз появляется на публике в нетрезвом состоянии. По его словам, это уже стало нормой для президента Украины.

Запущенный Порошенко поезд должен был доставлять пассажиров из украинской столицы в аэропорт "Борисполь". Однако, как сообщает РИА Новости, состав сломался на следующий день после запуска. Возникла проблема с двигателем. Тем не менее, неполадки в итоге удалось устранить.

До этого Порошенко не раз обвиняли в появлении на публике в нетрезвом состоянии. При этом, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что у президента Украины, на самом деле, нет проблем с алкоголем.

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