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Россиян отправят на море за счет работодателя

09:07
  • вторник
  • 04 декабря 2018

Работодатель может потратить на отпуск своего сотрудника до 50 тысяч рублей в год

С нового года в России вступает в силу закон, который позволит гражданам  отдохнуть внутри страны за счет работодателя. Последние при определении базы по налогу на прибыль смогут учитывать расходы, понесенные ими на отдых своих сотрудников.

Согласно закону, компания может потратить на отпуск своего сотрудника до 50 тысяч рублей в год. Путевки можно покупать не только для себя, но и для членов своей семьи.

Туроператоры считают, что на 50 тысяч рублей на человека можно вполне достойно отдохнуть внутри страны. Средняя стоимость тура в России – около 40 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Эксперты полагают, что новый закон сильно увеличит число отдыхающих россиян – почти на 100 тысяч. Однако подчеркивается, что работодатель не обязан оплачивать путевки – это его право, но никакой "принудиловки" нет.

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