Леденящие душу детали смерти футболиста "Локомотива"

Ценные вещи из куртки Ломакина не пропали

Смерть 18-летнего полузащитника московского футбольного клуба "Локомотив" Алексея Ломакина наступила в результате переохлаждения. Его тело лежало наполовину в воде реки Городня на юге Москвы, наполовину на суше.

Обнаружил его мужчина, который прогуливался с собакой по берегу. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. На лице были заметны ссадины, которые могли появиться в результате падения.

Изначально тело было записано, как неопознанное. У погибшего не нашли при себе никаких документов. После этого в нескольких десятках метров была обнаружена куртка. В одежде нашли ценные вещи и документы на имя Алексея Ломакина, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Согласно предварительной информации молодой человек ушел с посиделок с друзьями, и ему стало плохо. Он упал, потеряв сознание в ночь на 1 декабря, когда температура воздуха на улице опустилась до минус 13 - минус 15 градусов.

Тем не менее, источник в правоохранительных органах отметил, что в этом деле есть то, в чем еще предстоит разобраться. В частности, речь идет о поведении парня, который сам снял с себя куртку на улице. Кроме того, непонятно, почему он шел к реке, а не к жилым домам.

Накануне стало известно, что Следственный комитет России начал проверку по факту смерти Ломакина. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Между тем, последние минуты жизни игрока попали на видео.

Футболист пропал 30 ноября. В этот день он уехал на медицинские процедуры на базе футбольного клуба. По словам его матери, сын переночевал в ДЦ ФК "Локомотив". После этого он перестал выходить на связь. Его телефон стал доступен в сети только 2 декабря. Оказалось, что он забыл его вместе с рюкзаком в автомобиле такси.

Водитель машины рассказал, что Алексея он подвозил вместе с другом футболиста Иваном, который, в свою очередь, объяснил, что они пили спиртные напитки. По его словам, он не помнит, где они проводили время.

РФС и ряд российских футбольных клубов уже выразили соболезнования в связи с произошедшим. В "Локомотиве" также соболезнуют родным и близким погибшего.

"Друзья, партнёры по команде, тренеры и сотрудники "Локомотива" навсегда запомнят Лёшу как жизнерадостного, улыбчивого и непоседливого парнишку, который заражал своим желанием играть в футбол, несмотря ни на что", - говорится на сайте "железнодорожников".

Алексей Ломакин играл под 53-м номером на позиции полузащитника московского клуба. В текущем сезоне он провел три матча за "Локо" в молодежном первенстве России.

5 декабря основная команда "Локомотива" выйдет на игру с казанским "Рубином" с чёрными повязками. Перед матчем она почтит память Алексея Ломакина минутой молчания.