Кремль потребовал судить Кокорина и Мамаева по всей строгости

​Песков рассказал о том, что должно произойти с футболистами-дебоширами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с игроком ФК "Краснодар" Павлом Мамаевым и футболистом петербургского "Зенита" Александром Кокориным. По его словам, решение по их будущему сейчас может принять только суд.

"Вы считаете, что пусть лучше идут обратно в футбол играть?" - отметил Песков, отвечая на вопрос, отвечая на вопросы студентов МГИМО.

На это представитель Кремля услышал, что футболистов должны судить по всей строгости закона. На это Песков ответил, что тоже так считает.

"А еще больше, наверняка, так считают те люди, которых они избили", - приводит его слова ТАСС.

Песков добавил, что совершенно не важно, кто такие Кокорин и Мамаев – "талантливые футболисты или бесталанные футболисты, здесь речь идет о преступлении".

Тверской суд Москвы отправил Павла Мамаева и Александра Кокорина под арест до 8 декабря. Это произошло после того, как игроки и их приятели, 8 октября, избили Виталия Соловчука - водителя одной из ведущих Первого канала. После этого в кафе они стали участниками еще одного конфликта с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным. Срок предварительного расследования по этому делу был продлен до февраля следующего года.