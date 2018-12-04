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В России взлетели цены на елки

10:18
  • вторник
  • 04 декабря 2018

В России подорожали искусственные ели и праздничные украшения

Россияне начали массово скупать искусственные елки – по сравнению с прошлым годом рост составил 6%. За год средний чек на них вырос на 17% - сейчас это до 2,8 тысячи рублей.  

При этом россияне больше тратят на елочные украшения из пластика. Средний чек превысил 450 рублей. В целом объем покупок стал выше на 93%, чем за аналогичный период прошлого года.

Как рассказали "Известиям" в "Платформе ОФД", жители нашей страны не стремятся сильно сэкономить на искусственных елках, потому что это товар длительного пользования – ставить в гостиной под Новый год ее можно много лет.

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов сообщил, что более активно новогодние товары россияне начнут приобретать после середины декабря.

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