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В два раза больше Пугачевой: Назван размен пенсии Ротару

10:29
  • вторник
  • 04 декабря 2018

Примадонна была удивлена, получив первую выплату от государства

Пугачева получает пенсию в размере 17 тысяч рублей. Но так было не всегда. Как рассказал Максим Галкин, первые выплаты Примадонна даже не заметила.
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"Когда Алла впервые решила узнать, какая у нее пенсия — сейчас вы все упадете — она была две тысячи рублей! У Леонтьева на тот момент была пенсия 10 тысяч рублей. И то только потому, что он оформил себя как балетного", — заявил муж Примадонны во время интервью для YouTube-канала Guzlive.

Одну из самых больших пенсий среди популярных в России артистов получает София Ротару. Ей выплаты перечисляет Украина, в пересчете на рубли у звезды выходит около 35 тысяч, пишет StarHit. 

Но Ротару на жизнь этих денег не хватает. Певица, привыкшая проводить отпуск на Мальдивах, недавно увеличила размер гонораров. Теперь желающим получить артистку на корпоратив придется заплатить не менее 100 тысяч евро.

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Певица София Ротару и певица Алла Пугачева
Певица София Ротару
Певица София Ротару
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