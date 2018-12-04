К Земле приближается астероид размером с колесо обозрения

Во вторник Земле грозит столкновение с 37-метровым астероидом

К Земле приближается 37-метровый астероид. Он достигнет нашей планеты вечером 4 декабря.

Небесный объект, получивший название Asteroid 2018 WD2, не находится на траектории столкновения с Землей, однако все же может нести угрозу. Так в свое время до поверхности планеты долетели обломки челябинского метеорита, пишет "Дни.Ру".

В начале ноября стало известно, что пролетевший около Земли астероид Оумуамуа может быть кораблём пришельцев из-за своей схожести со световым зондом. Ученые считают, что астероид набрал скорость благодаря солнечному излучению.