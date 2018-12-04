Власти Франции сдались под натиском протестующих

По данным СМИ, премьер-министр Франции объявит о введении моратория на повышение налогов на топливо на фоне акций протестов

Демонстрации и массовые беспорядки. Протесты так называемых "жёлтых жилетов" охватили всю Францию. На улицу выходят водители, медики и студенты. Арестованы сотни человек. Число пострадавших уже исчисляется тысячами. Эммануэль Макрон отложил все поездки и собрал экстренное совещание.

Не просто демонстрации, а настоящий уличный бунт. С погромами, вандализмом, грабежами и насилием. В результате манифестаций "желтых жилетов" погиб еще один человек. В пожилую женщину попала граната со слезоточивым газом, спасти ее не удалось. Волнения, охватившие страну в середине ноября, сходить на "нет" не собираются.

Протестует едва ли не вся Франция. К водителям, недовольным повышением цен на топливо, присоединились строители, медики, студенты. Всем им есть что сказать французским властям. На улицах люди скандируют "Макрона в отставку". Из-за экономической и социальной политики президента, как заявляют демонстранты, они едва сводят концы с концами.

На дорогах - транспортный коллапс, на заправках - топливный кризис. Пока локальных масштабов. Накануне "желтые жилеты" перекрыли подъезды к 11 топливохранилищам. В результате на нескольких АЗС закончился бензин и дизель. По всей стране не работают 100 лицеев. Учащиеся примкнули к "желтым жилетам" или вышли на акции против образовательных реформ. Об убытках заявляют владельцы парижских магазинов и ресторанов. Они говорят о спаде продаж вплоть до 70 процентов. И это не считая тех предприятий, от которых митингующие не оставили камня на камне.

Данные опросов показывают, что большинство жителей Пятой республики хоть и осуждают насилие, но антиправительственные выступления поддерживают. Размах протестов заставил президента отменить поездку в Сербию и созвать экстренное совещание министров. В правительстве встретились с руководителями оппозиционных партий. Лидер ультраправых Марин Ле Пен призвала к роспуску Нацсобрания и досрочным выборам.

"Курс на конфронтацию, выбранный Эммануэлем Макроном, может иметь драматические последствия. И если он не хочет стать первым президентом за полвека, который откроет огонь по протестующим, то должен срочно предложить внятные и действенные меры по решению ситуации", - сказала Ле Пен.

Как выйти из кризиса премьер-министр страны обсудит во вторник с представителями "желтых жилетов". Дебаты на эту же тему в ближайшие дни пройдут и в Национальном собрании и Сенате. В рядах французских политиков высказывается мнение, что столь масштабные протесты не могли возникнуть сами собой и активно подогреваются со стороны.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".