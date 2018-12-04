Порошенко цепляется за власть любой ценой

За четыре года своего правления Порошенко практически утратил доверие народа

Экипаж российского танкера "Механик Погодин" не может сойти на берег из-за военного положения на Украине. Компания судовладелец планировала направить в порт Херсона новую команду, чтобы сменить экипаж. Однако запрет Киева на въезд в страну гражданам России делает это невозможным. Киевские власти игнорируют ситуацию, направляя все силы на борьбу с канонической православной церковью. Во вторник появились новые подробности незаконных обысков, которые сотрудники СБУ устроили в нескольких храмах.

Судя по всему, преступность на Украине побеждена. Иначе как объяснить, что все внимание полиции и спецслужб уже вторую неделю обращено на монастыри и приходы канонической украинской православной церкви. В минувшую пятницу обыскали дом настоятеля Киево-Печерской лавры. Теперь очередь дошла до других епархий. СБУ изымает документы, компьютеры и записи камер видеонаблюдения в Житомире и Овруче.

Правоохранители заявляют, что процессуальных норм не нарушают. Предъявляют постановления судов, говорят о неких делах, которые открыты против хозяйствующих субъектов церкви. Но в своем рвении совершенно забывают о церковных канонах - врываются в храмы во время богослужений, а следователи-женщины заходят в алтарную часть. При этом никаких результатов обысков пока нет. Во всяком случае, о них не сообщают. В канонической православной церкви Украины такие действия называют открытым давлением на священников. Причина понятна - заставить их принять участие в объединительном соборе для придания законности автокефалии украинской церкви, инициированной раскольниками и нынешними киевскими властями. Хотя президент Порошенко утверждает обратное.

"Очень важно, чтобы государство не вмешивалось в дела церкви. И я полностью это поддерживаю. Особенно, если это иностранное государство, которое через свою пятую колонну пытается оказывать воздействие на настроения в обществе. Что чувствует украинец, когда он заходит в храм божий, а там каждую службу начинают с молитвы за Кирилла", - отметил Порошенко.

Видимо, украинский президент хотел бы, чтобы молились за него. За четыре года своего правления Порошенко практически утратил доверие народа. Его рейтинг за три с небольшим месяца до выборов - лишь десять процентов. Удержаться за власть любой ценой сейчас для президента главная задача. И вот следует провокация в Керченском проливе и вводится военное положение, которое ввергает общество в глубокие раздумья, а политическую элиту в хаос. Даже генпрокурор Луценко, объясняя происходящее, невольно оговаривается.

"Введение военного положения началось под знаком максимальной политизации. Я бы сказал, политической истерии. И поэтому общество до сих пор мечется между двумя точками зрения. Отвечаю как генпрокурор: избранный главой государства способ введения военного положения на 30 дней никаким образом не ограничивает права граждан", - заявил он.

Последнее утверждение спорное. На Украину теперь не могут попасть российские граждане-мужчины. А мужчины - граждане Украины уже начали получать повестки на 20-дневные военные сборы. То есть, по сути, до окончания военного положения, которое, впрочем, может быть и продлено. Тот же генпрокурор Луценко заявил, что подготовил предложения по новым санкциям против России. Среди них - запрет российским судам заходить в европейские порты. Ответа пока не последовало, зато неприятная для Киева новость пришла из УЕФА, который наложил вето на проведение матчей в регионах с военным положением.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".