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На снимках Google обнаружили мистический затонувший город

11:09
  • вторник
  • 04 декабря 2018

Планировка напоминает древнеримские замки

Недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) обнаружены черты затонувшего древнего города. Об этом рассказал YouTube-блогер с никнеймом MrMBB333, увидевший их на спутниковых снимках Google Earth.

На канале пользователя размещено видео с его комментариями. По его словам, на снимках можно разглядеть геометрически правильное очертания возможного поселения. От берега оно располагается чуть менее, чем в 2,5 километра. И находится на глубине 30 метров. При этом длина таинственного города составляет 1,6 километра, а ширина - чуть меньше километра.

В углублениях города могли располагаться постройки. При этом, планировка напомнила MrMBB333 древнеримские замки, сообщает сайт "МИР24".

В комментариях пользователи предположили, что именно этот затонувший город и есть легендарная Атлантида. Это государство-материк, существование которого пока так и не было доказано.

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