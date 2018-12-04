В Брюсселе страны НАТО думают, как победить "российскую агрессию"

В Брюсселе на саммите стран НАТО обсудят "дестабилизирующее" поведение России

Ситуацию в Чёрном и Азовском морях, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и другие темы международной повестки во вторник обсудят в Брюсселе. 4 декабря там начнётся министерская встреча стран НАТО. Судя по заявлениям генсека организации Йенса Столтенберга, обсуждения будут проходить строго в антироссийском ключе.

Дестабилизирующее поведение России - формулировка затертая, но в НАТО пока так и не придумали ничего нового. На двухдневной встрече министров иностранных дел военного альянса в Брюсселе именно в таком ключе будут говорить об отношениях с Москвой, передает "ТВ Центр".

Главный вопрос - Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Ключевое для европейской безопасности соглашение, которое Вашингтон собирается отправить в утиль. Но генсека альянса такая перспектива будто и не слишком тревожит. Договор о РСМД, заявил он накануне, и так не слишком эффективен. И виновата в этом, разумеется, Москва.

"Нынешняя ситуация неприемлема! Никакое соглашение по контролю за вооружением не будет эффективно, если его соблюдает только одна сторона. НАТО призывает Россию к прозрачному и поддающемуся контролю соблюдения Договора о ликвидации РСМД. В противном случае Североатлантический альянс будет действовать решительно и в соответствии с ситуацией", - указал Столтенберг.

И это при том, что США развернула в Европе систему ПРО. Для проверки работы которой использовала ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней дальности. А это прямое и систематическое нарушение договора о РСМД. Но об этих действиях Вашингтона, конечно, ни слова. Лишь реверансы в сторону Майка Помпео. Госсекретарь США в Брюссель прилетел с поручением от Трампа: взыскать долги от союзников по альянсу. Ведь те обещали поднять расходы на оборону.

На что пойдут деньги, уже понятно. Очередные учения поближе к границам России. Или усиление присутствия в Черном море. Что уже происходит.

Провокацию Украины в Керченском проливе в НАТО, разумеется, тоже рассматривают как дестабилизирующие действия Москвы. Требуют освободить задержанных украинских моряков. Но на этом пока все. Когда на пресс-конференции Столтенберг напомнили о призыве Петра Порошенко направить корабли НАТО в Азовское море, тот ушел от ответа. Как и от конкретики: так когда же Киев сможет войти в альянс. Политическую декларацию о намерении "со временем принять" туда Украину и Грузию в НАТО озвучили в 2008 году. В 2018-м "время" еще не пришло.

После двухдневного саммита министры иностранных дел НАТО должны принять итоговую декларацию, где альянс отразит общую позицию и по РСМД, и по инциденту в Керченском проливе - но ее основные пункты Йенс Столтенберг озвучил еще до начала встречи. Ведь тут ничего нового. НАТО будет и дальше общаться с Москвой. Но продолжит наращивать войска якобы в оборонительных целях. Политика двойных стандартов по-прежнему в действии.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр", Бельгия, Брюссель.