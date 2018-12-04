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ВДНХ будет сотрудничать с Ганноверской ярмаркой

11:57
  • вторник
  • 04 декабря 2018

Во вторник мэр столицы и премьер-министр федеральной земли Саксония Штефан Вайль обсудили сотрудничество

Расширение сотрудничество и обмен опытом. Сергей Собянин встретился с премьер-министром федеральной земли Саксония Штефаном Вайлем. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Встреча прошла в синем зале столичной мэрии. Стороны отметили крепкие экономические связи и значительное увеличение товарооборота между Москвой и Ганновером.

Сергей Собянин поделился с немецкими коллегами планами по развитию столицы и рассказал о уже выполненных работах. Одним из предложений мэра стало взаимодействие московского ВДНХ и знаменитой Ганноверской ярмарки.

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