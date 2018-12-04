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Меланья Трамп поразила красотой на похоронах Джоржа Буша-старшего

12:39
  • вторник
  • 04 декабря 2018

На Капитолийском холме прошла церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим. Бывшего американского лидера похоронят на территории президентской библиотеки при Техасском университете. На траурной церемонии выступил действующий глава США Дональд Трамп. Его сопровождала супруга Меланья. Первая леди Америки выбрала для мероприятия элегантный черный наряд, дополнив образ сдержанным макияжем. Меланья выглядела великолепно и поразила собравшихся красотой.

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