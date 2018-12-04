Меган Маркл рассорила принцев Уильяма и Гарри

Внуки Елизаветы II лишь делают вид, что в королевской семье все спокойно

Скандал между герцогинями Сассекской и Кембриджской обрастает новыми подробностями. Из-за истерики жен перестали общаться принцы Гарри и Уильям.

Друзья королевской семьи рассказали изданию Daily Mail, что принц Уильям был недоволен выбором своего брата и еще перед свадьбой все высказал Гарри. Младший принц после такого затаил обиду.

Когда Меган и Кейт разругались из-за прислуги, Гарри решил отыграться и всеми силами защищал жену, чем еще больше огорчил брата. В итоге принцы сначала перестали общаться, улыбаясь друг другу лишь на публике. Потом Гарри с женой заявил, что покидает Кенсингтонский дворец, а на днях Британию потрясла новость - Кейт и Уильям не будут праздновать Рождество с королевской семьей.