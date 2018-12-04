ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Меган Маркл рассорила принцев Уильяма и Гарри

11:58
  • вторник
  • 04 декабря 2018

Внуки Елизаветы II лишь делают вид, что в королевской семье все спокойно

Скандал между герцогинями Сассекской и Кембриджской обрастает новыми подробностями. Из-за истерики жен перестали общаться принцы Гарри и Уильям.
"Это нечто": Кейт Миддлтон высказалась о будущем ребенке Меган Маркл

Друзья королевской семьи рассказали изданию Daily Mail, что принц Уильям был недоволен выбором своего брата и еще перед свадьбой все высказал Гарри. Младший принц после такого затаил обиду.

Когда Меган и Кейт разругались из-за прислуги, Гарри решил отыграться и всеми силами защищал жену, чем еще больше огорчил брата. В итоге принцы сначала перестали общаться, улыбаясь друг другу лишь на публике. Потом Гарри с женой заявил, что покидает Кенсингтонский дворец, а на днях Британию потрясла новость - Кейт и Уильям не будут праздновать Рождество с королевской семьей.

Читайте также:
Главное сегодня
Венчание принца Гарри Уэльского и Меган Маркл
Венчание принца Гарри Уэльского и Меган Маркл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿