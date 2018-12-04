Порошенко готовится напасть на Россию

​Президент Украины рассказал об иске в международный суд ООН

Украинские моряки действовали в полном соответствии с международным правом в ходе Керченского конфликта, утверждает президент Украины Петр Порошенко. По его словам, российские военные корабли совершили нападение на судна украинских ВМС в нейтральных водах Черного моря.

В связи с этим Порошенко, выступая на телеканале ICTV, заявил, что Украина готовит иск в международный суд Организации Объединенных Наций.

"Файл этот уже зафиксирован. Об ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства", - приводит заявление Порошенко сайт его администрации.

Кроме того, он отметил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о немедленном предоставлении Россией информации об украинских моряках. При этом, президент Украины подчеркнул, что российская сторона якобы нарушила решение ЕСПЧ и "никакой информации не предоставила".

"Прежде всего мы должны вернуть домой наших ребят, наших героев. И я как президент и вся моя команда будем делать все возможное для того, чтобы это произошло как можно быстрее", - заявил Порошенко.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. В тот день погранслужба ФСБ России задержала корабли ВМС Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу". Судна нарушили государственную границу и направлялись в Азовское море. По данному факту возбуждено уголовное дело. Арестованы 24 украинских моряка.