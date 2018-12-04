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Российская армия получит уникальный противошпионский комплекс

11:59
  • вторник
  • 04 декабря 2018

Система может фиксировать утечку сведений через "военный интернет"

В России разработали мобильную лабораторию "Корвет-С-СК". Она займется проверкой техники, помещений и объектов, где хранятся и обрабатываются секретные данные.

Система, в первую очередь, предназначена для аттестации специальных помещений, где ведется работа с секретными документами и оборудования, на котором обрабатывается закрытая информация. Она способна выявлять вредоносные аппаратные закладки в компьютерной технике, а также фиксировать утечку информации через "военный интернет", пишет газета "Известия".

В Минобороны России отметили, что мобильный комплекс аттестации и проверок помещений и технических средств находился в опытной эксплуатации уже несколько лет. Испытания системы были признаны успешными. В частности, она была успешно проверена в Сирии.

Новая лаборатория оснащена специальными фильтрами. Они проверяют оборудование на наличие побочного радиоэлектронного излучения, которое является признаком аппаратной закладки. В этот момент в вычислительную систему скрытно внедряется устройство, контролирующее или блокирующее ее работу.

С помощью новой лаборатории излучение засекается пеленгаторами. После этого вся информация о радиоэлектронной аномалии в автоматическом режиме анализируется и передается на центральный командный пункт. Затем подозрительные электронные устройства подвергаются дополнительному исследованию.

Мобильную лабораторию установят в крытом кузове "КамАЗа". Вездеходная платформа комплекса позволит оперативно перебрасывать его и использовать на отдаленных полигонах или в труднодоступной местности.

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