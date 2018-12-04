Россиянам разрешили объедаться на Новый год

Праздничный стол запомнится навсегда
Человек может позволить себе любую пищу, если у него нет заболеваний. Об этом заявил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
По его словам, россиянам не стоит ограничивать себя в еде на Новый год. Однако с алкогольными напитками лучше не перебарщивать, пишет "Газета.Ru".
"Пусть новогодний стол запомнится навсегда или, по крайней мере, на год... Это время надежд, поэтому должно быть все нарядно, празднично, вкусно и обильно", - сказал Тутельян в эфире RT.
Ранее московские власти напомнили о традиционном ограничении на продажу алкоголя в новогоднюю ночь. Также они начали предпраздничную "охоту" на контрафакт.
В 2019 году январские каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января включительно.