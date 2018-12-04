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Россиянам разрешили объедаться на Новый год

12:21
  • вторник
  • 04 декабря 2018

​Праздничный стол запомнится навсегда

Человек может позволить себе любую пищу, если у него нет заболеваний. Об этом заявил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

По его словам, россиянам не стоит ограничивать себя в еде на Новый год. Однако с алкогольными напитками лучше не перебарщивать, пишет "Газета.Ru".

"Пусть новогодний стол запомнится навсегда или, по крайней мере, на год... Это время надежд, поэтому должно быть все нарядно, празднично, вкусно и обильно", - сказал Тутельян в эфире RT.

Ранее московские власти напомнили о традиционном ограничении на продажу алкоголя в новогоднюю ночь. Также они начали предпраздничную "охоту" на контрафакт.

В 2019 году январские каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января включительно.

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