Экс-депутат Рады: Порошенко всех обманул

Украинский лидер оказался не президентом мира

Президент Украины Петр Порошенко не способен решить ни один вопрос, хотя перед этим брал на себя обязательства по преодолению этих проблем. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

"На протяжении 4,5 лет была абсолютно нормальная коммуникация Порошенко с Путиным, но Порошенко, который шел на выборы, заявляя о том, что он президент мира, фактически обманул собственный народ, обманул мировое сообщество и обманул Путина", - заявил бывший украинский парламентарий в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Килинкарова, Порошенко шел на выборы именно с таким посылом. В итоге ему дали шанс.

"Дальше был Минск-1, Минск-2, но ничего из этого не выполняется. Вы говорите садиться и договариваться. Не проблема, можно сесть и договориться. Но как можно договариваться с человеком, который ставит подпись, разворачивается и не решает ни один вопрос?", – добавил он.

Ранее Порошенко внес в Верховную раду законопроект "О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией". Кроме того, он ​рассказал о готовящемся иске в международный суд ООН об "ответственности Российской Федерации за агрессию против" Украины.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины вторглись в территориальные воды России. Они не реагировали на предупреждения пограничников. В итоге суда ВМС Украины были задержаны российской стороной. Находившиеся на судах украинские моряки арестованы. После инцидента в Керченском проливе Порошенко ввел в ряде регионов страны военное положение.

Между тем, на саммите G20 в Аргентине президент России Владимир Путин заявил, что военное положение на Украине введено для ограничения гражданских прав и свобод, а также ограничения политической деятельности в стране. Кроме того, российский лидер обратил внимание на то, что это оно было введенное в десяти областях, в которых Порошенко не пользуется особой поддержкой, и его политика не находит там единодушного одобрения.

Также Путин отметил, что нынешние киевские власти не заинтересованы в урегулировании ситуации мирными средствами. По его словам, это партия войны.