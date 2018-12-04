По Москве "поплывут" автобусы-амфибии

Подобные автобусы популярны в туристических городах Европы

В столице уже через два года можно будет прокатиться на необычном виде транспорта – автобусе-амфибии. Благодаря специально сконструированной нижней части такой вид транспорт может передвигаться не только по суше, но и воде.

Как ожидается, первый маршрут автобусов-амфибий будет отправляться от парка "Зарядье" мимо Красной площади и Храма Христа Спасителя. Часть маршрута будет проходить по акватории Москвы-реки.

Подобные автобусы ездят уже во многих городах Европы и очень популярны среди туристов. Как рассказала РИА Новости в пресс-службе "МосТрансПроекта", транспорт абсолютно безопасен для окружающей среды.

В Москве развивается и другой экологичный вид транспорта – электробусы. Первая линия была запущена в этом году от ВДНХ до Бибирева и пользуется большим спросом.