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Атомная подлодка "Северодвинск" запустила "Калибры"

14:48
  • вторник
  • 04 декабря 2018

Многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота провела стрельбу крылатой ракетой морского базирования "Калибр"

Удар крылатыми ракетами. В Баренцевом море прошли учебные стрельбы с участием атомной подводной лодки "Северодвинск", сообщает "ТВ Центр".

В рамках плановой боевой подготовки, субмарина запустила несколько ракет морского базирования "Калибр". Стрельба выполнялась из подводного положения на одном из полигонов Северного флота.

Боеголовки пролетели более 700 километров и успешно поразили все мишени на полигоне Чижа в Архангельской области. Учения подтвердили технические параметры крылатых ракет и показали слаженную работу экипажа подлодки.

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Запуск крылатых ракет "Калибр"
Запуск крылатых ракет "Калибр"
Запуск крылатых ракет "Калибр"
Запуск крылатых ракет "Калибр"
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