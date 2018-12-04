Атомная подлодка "Северодвинск" запустила "Калибры"

Многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота провела стрельбу крылатой ракетой морского базирования "Калибр"

Удар крылатыми ракетами. В Баренцевом море прошли учебные стрельбы с участием атомной подводной лодки "Северодвинск", сообщает "ТВ Центр".

В рамках плановой боевой подготовки, субмарина запустила несколько ракет морского базирования "Калибр". Стрельба выполнялась из подводного положения на одном из полигонов Северного флота.

Боеголовки пролетели более 700 километров и успешно поразили все мишени на полигоне Чижа в Архангельской области. Учения подтвердили технические параметры крылатых ракет и показали слаженную работу экипажа подлодки.