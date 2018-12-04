Дерзкое ограбление: в Москве ищут чемодан с 40 миллионами рублей

У бизнесменов из Башкирии украли в Москве чемодан, в котором была большая сумма денег

В Москве разыскивают вооруженных грабителей, которые напали на мужчину и отобрали у него 40 миллионов рублей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Всё произошло накануне вечером в районе Волгоградского проспекта. Момент ЧП попал на камеры наблюдения. Нападавшие прямо на дороге заблокировали две машины и несколько раз выстрелили по окнам. После этого они выхватили у одного из мужчин сумку, в которой и находились деньги, после чего скрылись с места происшествия.

Для поиска злоумышленников в столице был введён план "Перехват".