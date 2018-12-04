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Бельгиец пытался провести в Москву шкуру крокодила

15:08
  • вторник
  • 04 декабря 2018

Ее рыночная стоимость - около 400 тысяч рублей

Шкуру нильского крокодила, который находится под угрозой исчезновения, задержали сотрудники Домодедовской таможни. Об этом сообщает "ТВ Центр".

52-летний гражданин Бельгии прилетел в столицу рейсом Доха-Москва. Он следовал по "зеленому" коридору, подтверждая, что у него нет товаров, которые необходимо декларировать.

Однако при личном досмотре была обнаружена шкура, рыночная стоимость которой в России может достигать 400 тысяч рублей. Мужчина в свое оправдание заявил, что мясо крокодила он съел, а шкуру везет в подарок. Тем не менее, в отношении пассажира возбуждено административное дело.

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Крокодил
Шкура нильского крокодила
Шкура нильского крокодила
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