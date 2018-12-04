Бельгиец пытался провести в Москву шкуру крокодила

Ее рыночная стоимость - около 400 тысяч рублей

Шкуру нильского крокодила, который находится под угрозой исчезновения, задержали сотрудники Домодедовской таможни. Об этом сообщает "ТВ Центр".

52-летний гражданин Бельгии прилетел в столицу рейсом Доха-Москва. Он следовал по "зеленому" коридору, подтверждая, что у него нет товаров, которые необходимо декларировать.

Однако при личном досмотре была обнаружена шкура, рыночная стоимость которой в России может достигать 400 тысяч рублей. Мужчина в свое оправдание заявил, что мясо крокодила он съел, а шкуру везет в подарок. Тем не менее, в отношении пассажира возбуждено административное дело.