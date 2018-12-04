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Как экспертный центр таможни раскрывает "тайны" вещей

15:05
  • вторник
  • 04 декабря 2018

Специалисты лаборатории таможни ежегодно проводят более миллиона экспертиз

Специалисты проводят более миллиона исследований в год и через них проходят как обычные товары, так и исторические ценности, возраст которых исчисляется тысячелетиями.

Это простой обыватель, увидев своими глазами настоящий череп шерстистого носорога, как минимум удивится. Экспонат действительно редкий и, что самое главное, древний - по самым скромным подсчетам, ему около 11 тысяч лет. А вот для специалистов лаборатории таможни это рядовой объект исследования. Конкретно эти экземпляры пытались отправить посылкой в Великобританию. Не пропустили сотрудники Шереметьевской таможни. По соседству с импровизированным палеонтологическим музеем на столе у экспертов - предел всех мечтаний заядлого нумизмата, передает "ТВ Центр".

​Ориентировочная цена - 25 тысяч рублей. Быстро посчитать в уме полную стоимость коллекции получится вряд ли. 270 предметов - редкие монеты Римской империи и Византии. Изъяты при перевозке из Германии в Россию. И таких необычных предметов тут десятки: шкатулки XIX века, редкое холодное оружие. Каждый экспонат пристально изучают, обращая внимание на мельчайшие детали. Штампы и гравировка - ценные подсказки о происхождении, ценности и возрасте вещи.

В этом экспертно-криминалистическом центре нет ничего невозможного. Выявляют и психотропные вещества, и поддельные лекарства. Раскрывать тайны помогает газовый хроматограф. Загружаешь в него неизвестное вещество, и умная машина сама сравнивает обнаруженную массу ионов с библиотечными параметрами. Под проверку может попасть даже вполне безобидный на первый взгляд шоколад.

Ежедневно в этом центре проводят десятки различных экспертиз. И не только в рамках уголовных дел. Вместе с Роспотребнадзором проверяют качество продуктов. Например, оливковое масло. С этой задачей лучше человека не может справиться ни одна высокоточная машина. Насыщенный и ярко выраженный запах услышать может только нос эксперта.

Время для каждого анализа свое. Если гнаться за скоростью, можно потерять качество. А значит, выполнить работу без должной скрупулезности.

​Александра Сергомасова, Тимур Ахмедов, Роман Борискин, "ТВ Центр".

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Экспонаты лаборатории экспертного центра таможенной службы
Экспонаты лаборатории экспертного центра таможенной службы
Сотрудник экспертного центра таможенной службы
Сотрудник экспертного центра таможенной службы
Череп шерстистого носорога. Экспонаты лаборатории экспертного центра таможенной службы
Череп шерстистого носорога. Экспонаты лаборатории экспертного центра таможенной службы
Сотрудник экспертного центра таможенной службы
Сотрудник экспертного центра таможенной службы
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