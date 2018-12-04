Как экспертный центр таможни раскрывает "тайны" вещей

Специалисты лаборатории таможни ежегодно проводят более миллиона экспертиз

Специалисты проводят более миллиона исследований в год и через них проходят как обычные товары, так и исторические ценности, возраст которых исчисляется тысячелетиями.

Это простой обыватель, увидев своими глазами настоящий череп шерстистого носорога, как минимум удивится. Экспонат действительно редкий и, что самое главное, древний - по самым скромным подсчетам, ему около 11 тысяч лет. А вот для специалистов лаборатории таможни это рядовой объект исследования. Конкретно эти экземпляры пытались отправить посылкой в Великобританию. Не пропустили сотрудники Шереметьевской таможни. По соседству с импровизированным палеонтологическим музеем на столе у экспертов - предел всех мечтаний заядлого нумизмата, передает "ТВ Центр".

​Ориентировочная цена - 25 тысяч рублей. Быстро посчитать в уме полную стоимость коллекции получится вряд ли. 270 предметов - редкие монеты Римской империи и Византии. Изъяты при перевозке из Германии в Россию. И таких необычных предметов тут десятки: шкатулки XIX века, редкое холодное оружие. Каждый экспонат пристально изучают, обращая внимание на мельчайшие детали. Штампы и гравировка - ценные подсказки о происхождении, ценности и возрасте вещи.

В этом экспертно-криминалистическом центре нет ничего невозможного. Выявляют и психотропные вещества, и поддельные лекарства. Раскрывать тайны помогает газовый хроматограф. Загружаешь в него неизвестное вещество, и умная машина сама сравнивает обнаруженную массу ионов с библиотечными параметрами. Под проверку может попасть даже вполне безобидный на первый взгляд шоколад.

Ежедневно в этом центре проводят десятки различных экспертиз. И не только в рамках уголовных дел. Вместе с Роспотребнадзором проверяют качество продуктов. Например, оливковое масло. С этой задачей лучше человека не может справиться ни одна высокоточная машина. Насыщенный и ярко выраженный запах услышать может только нос эксперта.

Время для каждого анализа свое. Если гнаться за скоростью, можно потерять качество. А значит, выполнить работу без должной скрупулезности.

​Александра Сергомасова, Тимур Ахмедов, Роман Борискин, "ТВ Центр".