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Захар Прилепин стал заместителем худрука МХАТ имени Горького

15:18
  • вторник
  • 04 декабря 2018

Стало известно, кто возглавит МХАТ имени Горького

Во вторник стало известно, что новым художественным руководителем МХАТ имени Горького вместо легендарной Татьяны Дорониной назначен продюсер и режиссёр Эдуард Бояков.

Завлитом стал писатель Захар Прилепин, ну а творческую работу будет вести популярный актёр и режиссёр Сергей Пускепалис. При этом Татьяна Доронина, руководившая МХАТом более 30 лет, станет его президентом, передает "ТВ Центр".

Что же касается постановок, то ни один спектакль, пользующийся успехом, из репертуара не исчезнет, а преемственность традиций сохранится.

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