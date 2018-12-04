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Шойгу: Россия ответит на вызовы США

14:46
  • вторник
  • 04 декабря 2018

Министр обороны России заявил о нарастании гонки вооружений из-за планов США выйти из Договора о РСМД

О подготовительных мерах в связи с возможным выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности во вторник говорили на селекторном совещании Минобороны, передает "ТВ Центр".

Глава ведомства Сергей Шойгу подробно рассказал о серии консультаций Владимира Путина с представителями Минобороны и ОПК. В ходе этих совещаний поднимался вопрос о ДРСМД, также обсуждалась реализация государственного оборонного заказа. В частности, внедрение военных разработок в гражданский сектор. По словам Шойгу, такая интеграция позволит наладить производство товаров мирового уровня. Также обсуждалась госпрограмма перевооружения, которая должна стать ответом на современные вызовы.

"Рассматривались меры по повышению боевых возможностей войск и сил в условиях нарастания гонки вооружений, связанной с планами США выйти из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности. Было отмечено, что новая госпрограмма вооружения до 2027 года позволяет сохранить необходимые темпы перевооружения армии и флота", - отметил Шойгу.

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