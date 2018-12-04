Сколько будут отдыхать россияне в новогодние праздники

Роструд рассказал о шестидневной рабочей неделе

Жители России будут праздновать Новый год в течение десяти дней, напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец. По его словам, с 30 декабря по 8 января большая часть граждан работать не будет.

Он подчеркнул, что для этого перед Новым годом пришлось организовать шестидневную рабочую неделю. Выходной день с субботы, 29 декабря был перенесен на понедельник, 31 декабря.

"Вариант длинной рабочей недели был выбран для того, чтобы не прерывать "новогодние каникулы", - приводит "Интерфакс" слова Шкловца.

После Нового года и Рождества (7 января) первый рабочий день у россиян будет 9 января 2019 года. Кроме того, нерабочие дни, которые выпадут на субботу и воскресенье 5 и 6 января добавят выходные дни к празднованию Первомая в грядущем году. Это будут 2 и 3 мая.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, сколько человек может позволить себе съесть за новогодним столом. По его словам, россиянам не стоит ограничивать себя в еде. А вот с алкогольными напитками лучше быть осторожнее.