"Звезда России" Алексей Панин научил пассажиров курить в самолете

Артист выпил лишнего в самолете

Актер Алексей Панин устроил дебош в лайнере авиакомпании "Победа". Инцидент произошел 1 декабря во время перелета Стамбул - Москва.

Артист был пьян и вел себя агрессивно. Как рассказал представитель компании, Панин дважды покурил в туалете и поучал других пассажиров. "Кричал, как правильно курить и закрывать детектор дыма салфеткой. О том, что его бывшая жена была стюардессой и научила его правильно курить в самолете", - рассказали в "Победе" агентству "Москва".

Кроме того Панин оскорблял сотрудников авиакомпании и ругался матом. "Кричал, что он звезда и в России ему ничего не будет", - отметили в компании.

По словам представителя "Победы", после того как Алексей изрядно выпил, он потребовал принести ручку, чтобы раздавать пассажирам автографы. Когда было принято снять артиста-дебошира с рейса, он лишь попросил, чтобы его забрали именно сотрудники полиции.