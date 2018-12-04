Муж высказался о детях от Поклонской

​Скоро ли ждать пополнения в семье бывшего прокурора Крыма

Депутат Госдумы Наталья Поклонская и ее муж юрист Иван Соловьев рассказали о том, что планируют делать в будущем. В частности, они прокомментировали возможное появление детей.

"Все ждут новости о том, что у нас будут детки. Хорошие новости всегда все ждут. Надо ждать хороших новостей", - сказала Поклонская.

Так она ответила на вопрос жительницы Севастополя, передает сайт "Комсомольской правды". На уточняющий вопрос, стоит ли, все-таки, ждать таких новостей, ее супруг ответил, что "хороших новостей надо ждать всегда".

Кроме того, семейная пара прокомментировала свою свадебную церемонию. По словам Соловьева, они не рассчитывали на публичность. Однако спустя два дня в Сети появилось видео церемонии.

"В тот день 13 августа посмотрел в телефон, увидел более 70 звонков без ответа, все мессенджеры были забиты просьбами, вопросами, правда ли это. Я спрятал телефон под диван", - отметил юрист.

Сама Поклонская рассказала о том, как познакомилась со своим нынешним супругом. По ее словам, "Иван Николаевич приехал в командировку в Крым".

"У нас в прокуратуре мы познакомились. Встретились в часовне (Николая Второго, - ред.) тоже в прокуратуре. Эту часовню мы построили. А сегодня с Иваном вместе доводим до ума. Доделываем роспись внутри", - рассказала парламентарий.

В августе в Крыму состоялась церемония бракосочетания депутата Госдумы Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Их приехали поздравить другие парламентарии, а также родственники и сотрудники силовых структур. Саму свадьбу гости назвали скромной, но "со вкусом".