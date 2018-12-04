Украина соврала про Керченский пролив

В Киеве признались, что Россия не блокирует порты Мариуполь и Бердянск

Киев признал, что Россия не препятствует проходу украинских кораблей через Керченский пролив. Как заявил министр инфраструктуры Владимир Омельян, суда осматриваются российскими пограничниками, но движение не останавливается.

Чиновник признал, что корабли беспрепятственно проходят через Керченский пролив в направлении украинских портов в обе стороны, в том числе в Бердянск и Мариуполь. Сейчас, по словам Омельяна, на вход в Азовское море стоят 17 судов, на выход – один, говорится на сайте Министерства инфраструктуры.

При этом ранее сам же Владимир Омельян на протяжении недели обвинял Россию в том, что она блокирует движение украинских кораблей и фактически заблокировала порты в Бердянске и Мариуполе. Министр утверждал, что через Керченский пролив не могут пройти три десятка судов.

На заявления Украины отреагировала даже Ангела Меркель. Канцлер Германии заявила, что портовые города в Азовском море, в том числе Мариуполь, не должны быть отрезаны от морских путей. Она пообещала обсудить этот вопрос с Владимиром Путиным.

В Москве обвинения Киева отвергли. Как говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, навигация в Керченском проливе достаточно интенсивная.

Россия действительно закрыла судоходство на сутки после того, как три украинских корабля попытались скрытно прорваться к Керченскому проливу и были задержаны российскими пограничниками. Однако движение спустя сутки было восстановлено.