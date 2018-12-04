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В Тольятти за режущего женщин маньяка приняли педофила

14:51
  • вторник
  • 04 декабря 2018

Мужчина проживает в районе, в котором происходят нападения

В Тольятти полиция задержала 38-летнего Константина Николаева, который домогался до пятилетней девочки. Это произошло вечером, 1 декабря.

В его отношении 2 декабря было возбуждено уголовное дело. Ранее он был судим за убийство. После освобождения Николаев устроился разнорабочим на мебельную фабрику.

Мужчина приставал к ребенку в своей квартире в доме на улице Свердлова. Он располагается в Автозаводском районе города. Ранее там было совершено несколько нападений мужчины с ножом на женщин.

Поначалу пользователи соцсетей назвали Николаева именно тем самым маньяком. Однако полиция отмечает, что находящийся в СИЗО мужчина вряд ли причастен к нападениям, сообщает сайт "Комсомольской правды в Самаре".

Между тем, как передает сайт "Новости Тольятти", неизвестный маньяк совершил еще одно нападение. 29 ноября от его ножа едва не пострадала женщина. Это произошло у подъезда жилого дома в 6 квартале. В Сети появилось видео этого инцидента. К счастью, потерпевшая отделалась порезанной курткой и физически не пострадала.

Между тем, утром 3 декабря на набережной Автозаводского района было обнаружено тело мужчины, который, вероятно, мог покончить с собой. Документов при нем не было. На вид ему было от 40 до 50 лет. О том, связан ли этот инцидент с похождениями маньяка, неизвестно.

Накануне стало известно о двух нападениях человека с ножом на женщин в Тольятти. 30 ноября он атаковал 20-летнюю девушку у дома № 37 на Южном шоссе. Изувер ударил ее ножом в печень. Пострадавшая выжила, ее госпитализировали. 1 декабря нападению подверглась 46-летняя операционистка "Почты России" у дома № 32 по бульвару Космонавтов. Она получила ранение ножом в живот. Ее также госпитализировали.

В группе "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили фото подозреваемого. На вид ему от 20 до 30 лет. Рост от 165 до 170 сантиметров.

В настоящее время жители города организовали поисковые отряды и самостоятельно патрулируют улицы в вечернее время. Сотрудники УМВД России по Тольятти также проводят на территории города оперативные мероприятия. Кроме того, сотрудники частных охранных предприятий ориентированы на поиск подозреваемого, сообщает сайт TLT.

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