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Названа причина рака у Караченцова

14:14
  • вторник
  • 04 декабря 2018

Со дня смерти артиста прошло 40 дней

Родные, друзья и поклонники 4 декабря поминают Николая Петровича. Коллеги делятся историями о Караченцове. Разоткровенничалась и актриса "Ленкома" Инна Чурикова.
Каким мы запомним Николая Караченцова. Фотогалерея

Она выдвинула версию о развитии онкологии у Караченцова. "Коля был страшный куряка. Помню, в театре только "Приму" курил. И даже после страшной аварии не перестал", - рассказала Михайловна о, что на самом деле убило легендарного актера.

Рак легкого у Николая Караченцова обнаружили в 2017 году. Артиста лечили российские и израильские медики, пишет "Дни.Ру". Однако спасти актера не удалось.  26 октября Николай Петрович скончался. Он не дожил сутки до своего 74-го дня рождения. Похоронили Караченцова на Троекуровском кладбище Москвы.

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