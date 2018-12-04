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В Москве изменятся тарифы на 5% парковочных мест

15:07
  • вторник
  • 04 декабря 2018

Изменения вступят в силу с 15 декабря

В Москве изменятся правила использования платными парковками, а также обновятся тарифы. Новые правила вступят в силу с 15 декабря.

Изменения разрабатывались с учетом перегруженности улиц и парковок в городе, а также мнения местных жителей. В Департаменте транспорте Москвы рассказали TVC.RU рассказали, что почти 25% загруженности парковочных мест создают автомобили, которые оставляют на 15 бесплатных минут. Теперь время бесплатной парковки составит всего пять минут.

На 5% парковочных мест изменятся тарифы. Между Садовым и Третьим транспортным кольцом, а за ним, стоимость парковки сохранится на уровне 40 и 60 рублей в час. Изменения произойдут на улицах внутри Садового кольцах и лишь на нескольких точках у ТТК, где наблюдается сильная загруженность. Стоимость меняется только днем с 8:00 до 21:00, ночью тариф остается прежним.

"Минимальная стоимость парковки в центре составит 80 рублей в час - это улицы между Садовым и Бульварным кольцами. Парковка с дифференцированным тарифом - 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час - на более загруженных улицах Садового кольца. На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составят 100 и 200 рублей в час", - отмели и в департаменте.

На некоторых улицах будет установлен максимальный тариф в 380 рублей — это улицы возле Москва-Сити, Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровка, Неглинная, Романов переулок и другие. Здесь парковка будет платной даже в воскресенье, однако для резидентов ничего не поменяется.

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