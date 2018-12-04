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Четыре человека подорвались на гранате в подмосковной квартире

15:19
  • вторник
  • 04 декабря 2018

Подготовленная к Новому году петарда унесла жизнь одного человека и ранила троих

В квартире жилого дома в Подмосковье взорвалась граната. Один человек погиб, трое получили ранения – все они находились в одной комнате.

ЧП произошло в квартире на последнем этаже трехэтажного дома №70 по улице Первомайская поселка Куровское. Пожара не последовало, разрушений здания нет, пишет ТАСС.

На месте происшествия работают полицейские и следователи.

Известно, что жильцы квартиры, где произошел взрыв, ведут асоциальный образ жизни. В день ЧП они распивали спиртные напитки. Как пишет Life.ru, один из гостей похвастался, что смастерил петарду на Новый год и решил продемонстрировать ее возможности. Он зажег фитиль, после чего произошел взрыв.

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