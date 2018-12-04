Министр попросила голодающих украинцев отказаться от мяса

Ульяна Супрун рекомендует воздержаться от поедания свинины и хот-догов

Врио главы Минздрава Украины Ульяна Супрун призвала граждан страны подумать над тем, чем они рискуют, употребляя в пищу красное мясо. По ее словам, об этом полезно знать, особенно накануне праздников.

Она подчеркнула, что красное мясо является главным блюдом обеденного стола во многих семьях. И. о. министра напомнила, что к нему, в основном, относят свинину, говядину и баранину. Также его содержит большинство процесованных мясных продуктов, таких, как колбаса, копченые изделия, сосиски и хот-доги.

"Готового красного мяса советуют есть не более 70 граммов в день, или порцию размером с ладонь. Также нежелательно употреблять его каждый день. Старайтесь полностью отказаться или минимизировать употребление процессируемых мясных продуктов - не чаще трех раз в неделю и не более 50 граммов в день, если отказаться трудно", - подчеркнула Супрун.

По ее словам, это связано с тем, что люди, которые регулярно едят большие порции красного и процессированного мяса, чаще страдают из-за сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Супрун написала на своей странице в Facebook, что процессируемое мясо содержит нитрозамины, а также полициклические ароматические углеводы. Это вещества, которые имеют карциногенное действие. По ее словам, избыток такого мяса в рационе увеличивает риск появления рака толстой кишки, поджелудочной железы и простаты.

При этом, красное мясо, по ее словам, относят к "вероятно карциногенным веществам". Супрун подчеркнула, что "сиаловые кислоты красного мяса могут способствовать опухолевому росту". Кроме того, она отметила, что избыточное потребление мяса связано с большим риском высокого давления, а жирное мясо способно нарушать баланс переносчиков жиров в крови. Из-за него может начаться развитие атеросклероза.

Врио министра отметила, что у красного мяса есть и полезные свойства. В частности, это хороший источник железа, цинка, многих незаменимых аминокислот, а также таурина, карнитина, конъюгированных линоленовых кислот, креатина, и витамина В12. Однако гораздо больше причин отказаться от его потребления, напомнила она.

Ульяна Супрун запомнилась рядом скандальных инициатив. Уроженка США и внучка беглого боевика запрещенной в России ОУН после назначения на пост врио министра здравоохранения Украины начала лоббировать закон о трансплантации. Согласно ему, органы можно будет отобрать у любого человека ещё при его жизни, если он не успел написать отказ от их трансплантации.

Кроме того, она неоднократно говорила о медицинской авиации Украины. В частности, Супрун рассказывала о разработке уникальных дронов из бумаги и грибов, которые якобы могут полностью исчезать после использования.

На должность и. о. главы Минздрава Украины Супрун была назначена 1 августа 2016 года. До этого она была директором гуманитарных инициатив Всемирного конгресса украинцев и директором Школы реабилитационной медицины Украинского католического университета.