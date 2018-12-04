Россияне просят у Деда Мороза гаджеты, квартиры и счастье всех людей

Стало известно, какие подарки чаще всего просят жители России у Деда Мороза. Это квартиры, гаджеты и вещи для спорта.

В этом году граждане нашей страны чаще всего просили Деда Мороза подарить им квартиры, велосипеды и коньки, гаджеты, а также сделать так, чтобы их зарплаты выросли. Есть и те, кто просит благополучия для всех на Земле.

Как отмечает RT, почти треть от общего количества писем Дед Морозу присылают взрослые. Больше всего писем приходит из столичного региона и ряда крупных городов.