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Россияне просят у Деда Мороза гаджеты, квартиры и счастье всех людей

15:22
  • вторник
  • 04 декабря 2018

Стало известно, какие подарки чаще всего просят жители России у Деда Мороза. Это квартиры, гаджеты и вещи для спорта.

В этом году граждане нашей страны чаще всего просили Деда Мороза подарить им квартиры, велосипеды и коньки, гаджеты, а также сделать так, чтобы их зарплаты выросли. Есть и те, кто просит благополучия для всех на Земле.

Как отмечает RT, почти треть от общего количества писем Дед Морозу присылают взрослые. Больше всего писем приходит из столичного региона и ряда крупных городов.

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