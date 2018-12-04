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Запуск американского корабля к МКС отложили из-за гнили

16:01
  • вторник
  • 04 декабря 2018

На пищевых батончиках для опытов над грызунами нашли плесень

К Международной космической станции чуть не отправили грузовой корабль с плесенью. Как сообщили в NASA, запуск отложили после того, как на борту были найдены гнилые батончики.

В сообщении американского аэрокосмического агентства говорится, что пища предназначалась для проведения опытов над грызунами. NASA и SpaceX решили перенести отправление груза к МКС на день.

Новая дата и время запуска Dragon – 21:16 мск 5 декабря. К этому времени специалисты должны заменить некачественные продукты на борту космического корабля, уточняется на сайте NASA.

Накануне к МКС успешно пристыковался "Союз" после аварии 11 октября. Корабль доставил на орбиту новый экипаж.

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