Запуск американского корабля к МКС отложили из-за гнили

На пищевых батончиках для опытов над грызунами нашли плесень

К Международной космической станции чуть не отправили грузовой корабль с плесенью. Как сообщили в NASA, запуск отложили после того, как на борту были найдены гнилые батончики.

В сообщении американского аэрокосмического агентства говорится, что пища предназначалась для проведения опытов над грызунами. NASA и SpaceX решили перенести отправление груза к МКС на день.

Новая дата и время запуска Dragon – 21:16 мск 5 декабря. К этому времени специалисты должны заменить некачественные продукты на борту космического корабля, уточняется на сайте NASA.

Накануне к МКС успешно пристыковался "Союз" после аварии 11 октября. Корабль доставил на орбиту новый экипаж.