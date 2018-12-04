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Лихач на Chrysler устроил гонки с полицией

15:45
  • вторник
  • 04 декабря 2018

Уходя от погони, 18-летний гонщик цеплял столбы и машины, а затем и вовсе врезался в интим-салон

Московской полиции удалось поймать нарушителя, который устроил опасные гонки на Ленинградском шоссе.

Уходя от погони, лихач задевал фонарные столбы, проезжающие машины, а затем и вовсе врезался в магазин для взрослых. В какой-то момент он не справился с управлением, и машину закрутило на трассе.

Подъехавшие полицейские вытащили нарушителя из автомобиля. Как сообщает Breaking Mash, у юного водителя не было прав, а Chrysler он одолжил.

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