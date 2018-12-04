Лихач на Chrysler устроил гонки с полицией

Уходя от погони, 18-летний гонщик цеплял столбы и машины, а затем и вовсе врезался в интим-салон
Московской полиции удалось поймать нарушителя, который устроил опасные гонки на Ленинградском шоссе.
Уходя от погони, лихач задевал фонарные столбы, проезжающие машины, а затем и вовсе врезался в магазин для взрослых. В какой-то момент он не справился с управлением, и машину закрутило на трассе.
Подъехавшие полицейские вытащили нарушителя из автомобиля. Как сообщает Breaking Mash, у юного водителя не было прав, а Chrysler он одолжил.
18-летний водитель на "Крайслере" устроил гонки с полицией в Москве.— Breaking Mash (@BreakingMash) 4 декабря 2018 г.
Спиди-гонщик цеплял столбы на Ленинградке, таранил тачки и залетел в интим-салон. Но всё хорошее заканчивается: болид закрутило и водилу поймали.
Прав у него не было. Да и тачка оказалась не его. pic.twitter.com/nkuJHUf663