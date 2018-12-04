После инсульта умерла звезда сериала "След"

На 50-м году жизни скончался актер Виталий Ендовицкий

В Москве на 50-м году жизни скончался актер Виталий Ендовицкий. В конце ноября артист перенес инсульт. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Прощание с актером состоится 5 декабря в 11:00 в Воронеже. Похоронят Ендовицкого в Юго-Западном кладбище, пишет "Блокнот.Воронеж".

Ендовицкий родился 31 июля 1969 года в Воронеже. Получил образование в Воронежском институте искусств, после его окончания отправился в Москву. Актер известен зрителю по сериалам "След", "Универ", "В зоне риска", "Следаки" и другим картинам.