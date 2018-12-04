Фигуристка Сотникова опубликовала откровенное видео

"Твоя жизнь - это не проблема, которую надо решить, а подарок, который нужно раскрыть", - написала спортсменка

Российская фигуристка Аделина Сотникова выложила в Instagram бэкстейдж видео с откровенной фотосессии. Олимпийская чемпионка предстала перед камерой в черном нижнем белье, в белом свитере, в двух платья разного фасона и комбинезоне.

"Твоя жизнь - это не проблема, которую надо решить, а подарок, который нужно раскрыть", - подписала видео Сотникова.

Подписчики фигуристки бурно отреагировали на пост и похвалили ее улыбку.

"Вот это круто рекламировать нижнее белье))))) а лед может травму нанести как физически и психологически)))))", - отметили пользователи соцсети (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).

Аделина Сотникова выиграла золото на Олимпийских играх-2014 в Сочи в женском одиночном катании.