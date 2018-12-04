Уступившего жгущим Париж французам Макрона упрекнули в слабости

Полугодовой мораторий на рост налогов на топливо не утолил аппетиты протестующих

Французские власти ввели полугодовой мораторий на рост цен на автомобильное топливо после масштабных протестов по всей стране, участники которых получили название "желтые жилеты". О новых мерах во вторник официально объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

Однако гнев французов пока не удалось унять ни сотрудникам полиции, ни властям. Представители движения уже заявили о недовольстве уступками и вместо моратория требуют отменить повышения цен на бензин и дизель. Участники движения, уже разгромившие центр Парижа, потребовали "реальных мер" и отказались прекращать протесты.

Эксперты считают, что президент Франции Эмманюэль Макрон не уделил должного внимания внутренней политике. Ранее он уехал на несколько дней из страны в Аргентину, где принял участие в саммите "Большой двадцатки".

"Пока Макрон путешествовал, решая свои международные проблемы с лидерами мирового сообщества, его родной Париж чуть не сожгли протестующие. В итоге на шесть месяцев заморожены любые налоги и цены на бензин", - сказал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян в беседе с ТВЦ.ru.

По мнению эксперта, власти пошли на попятную, и оказалось, что методом насилия во Франции реально решить проблемы. "Можно сжечь множество автомобилей, поджечь несколько домов и в итоге выйти из этой истории победителем. Мне это все напоминает общение властей с террористами, когда идут на их условия", - прокомментировал ситуацию эксперт.

По последним данным, в ходе протестов и столкновений протестующих с полицией, которые охватили Париж и ряд крупных городов Франции, погибли три человека, еще сотни людей ранены. Вадим Манукян считает, что полиция вела с митингующими себя довольно жестко, но именно так, как того и требовала ситуация.

"Между тем, в России, когда полиция в сравнении с Францией довольно нежно разгоняет митингующих, которым никто не согласовывал мероприятия, слышны крики из-за рубежа, зачем же вы их трогаете. Двойные стандарты везде и во всем", - заявил член экспертного совета при Госдуме.

Недовольные экономической политикой властей французы вышли на улицы в середине ноября. Центром движения "желтых жилетов" стал Париж, но митинги проходили и в других городах Франции. Изначально протестующие требовали снижения налогов и цен на бензин, но в результате критика перекинулась на президента Франции.

Макрон ранее попытался унять граждан и предложил обсудить кризис с представителями протестного движения. Вернувшись после саммита G20, он отправился к поврежденной в ходе протестов Триумфальной арке. Митингующие встретили его кричалками об отставке и грядущей победе "желтых жилетов".

Всего в протестах во французской столице приняли участие около десяти тысяч человек, 400 из них были задержаны.