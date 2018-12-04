Россиянам добавят еще один выходной

Сенаторы предложили сделать День Конституции выходным днем

В декабре у россиян может появиться еще один выходной – 12 декабря, День Конституции. Эта мера должна поднять интерес к изучению Основного закона.

Сенатор Людмила Нарусова сообщила, что только 10% россиян знают, что Конституция является основным законом страны, а лишь 20% читали ее, пишет ТАСС.

Во времена СССР День Конституции отмечался 5 декабря (до 1977 года). 12 декабря 1993 года Россия приняла новую Конституцию. В течение 10 лет этот день был официальным выходным, но в 2004 году его отменили.