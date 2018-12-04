Электробусы начали обслуживать еще один столичный маршрут

Они будут курсировать от шестого микрорайона Бибирево до улицы Осташковская

В столице заработал второй по счету маршрут, который обслуживают электробусы. Экологичный транспорт свяжет шестой микрорайон Бибирево и улицу Осташковская.

"По мере поставки мы будем увеличивать число электробусов и выпускать их на маршруты и в других районах столицы. Всего по улицам города сегодня курсирует 21 автобус на электрической тяге", - рассказали ТВЦ.ru в пресс-службе Мосгортранса.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, оборудован климат-контролем, USB-разъемами, медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi. Первый маршрут электробусов заработал в сентябре этого года на участке от ВДНХ до шестого микрорайона Бибирево. Транспортом воспользовались 450 тысяч пассажиров.