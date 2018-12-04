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Мужчина едва не лишился руки из-за паука в пакете с едой

17:48
  • вторник
  • 04 декабря 2018

Мужчина хотел достать из пакета сушеный инжир, но получил опасный укус ядовитого паука в руку

Столичные медики спасли мужчину, которого укусил ядовитый паук. Мужчина хотел достать из пакета сушеный инжир, но не заметил опасное насекомое, сидящее внутри.

Сначала на руке пострадавшего появилось небольшое розовое пятно, но на следующий день рука распухла, поднялась температура, начался некроз. Мужчина обратился в частную клинику, где ему очистили рану и отпустили домой. Но спустя время состояние пострадавшего ухудшилось, мужчине пришлось вызвать скорую помощь. В больнице его направили на экстренную операцию.

"В ходе операции были удалены все омертвевшие ткани кисти. После этого пациенту назначили антибактериальную терапию, физиотерапевтическое лечение", - рассказали РИА Новости медики городской клинической больницы №4.

Врачи рассказали, что мужчине повезло, поскольку яд некоторых пауков может быть для человека смертельным. Каким образом паук попал в пакет с едой, не сообщается. 

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Паук на руке
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