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Порошенко назвал Европу ущербной

18:05
  • вторник
  • 04 декабря 2018

Президент Украины ожидает позитивный ответ по поводу вступления страны в Евросоюз

Европа является неполноценной без Украины, заявил президент Петр Порошенко. Именно поэтому, считает украинский лидер, страну и примут в Евросоюз.

Порошенко поделился своим заключением в Twitter. Он указал в своем посте, что Европа также заинтересована в том, чтобы Украина стала полноценным членом ЕС. "Мы получим позитивный ответ по поводу вступления в ЕС, так как Европа не является полноценной без Украины", - говорится в его сообщении.

Одно из предвыборных обещаний Порошенко – вступление Украины в ЕС. Глава Незалежной мечтает, что процедура завершится уже к 2030 году, так, чтобы нынешние украинские школьники жили в ЕС. Другие украинские политики, в частности, спикер Верховной Рады считают, что Европа станет "полноценной" уже к 2025 году.

В ноябре парламент Украины закрепил курс страны на вступление в НАТО и ЕС. Предложенный Порошенко документ предусматривает изменение Конституции.

Ранее в интернете появилось выступление пьяного Порошенко. Президент Украины не в первый раз появляется на публике в нетрезвом состоянии.

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