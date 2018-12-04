Дебошир Панин отреагировал на глупые новости о себе

Актер утверждает, что не пил и не курил на борту рейса из Стамбула

Актер Алексей Панин опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы устроил дебош на борту самолета. По его словам, он ничего об этом не знает.

Панин утверждает, что находится с дочерью дома, а о своем якобы дебоше узнал от журналистов, которые принялись названивать. В интервью агентству "Народные новости" актер сказал, что ему "нечем комментировать эту глупую новость".

Ранее СМИ сообщили, что Алексей Панин устроил дебош на борту самолета авиакомпании "Победа", летевшего из Стамбула в Москву. Он якобы был сильно пьян и курил на борту, ругаясь на членов экипажа. Кроме того, актер якобы требовал ручку, чтобы раздать пассажирам автографы.

Агентство ТАСС, ссылаясь на письмо отдела полиции в аэропорту "Внуково", сообщило, что Панину выписан штраф за неподобающее поведение.